Luzi AG рассматривает Азербайджан как региональный хаб

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Швейцарская компания парфюмерных композиций Luzi AG рассматривает Азербайджан в качестве регионального хаба для продвижения своей продукции на Кавказе и Средней Азии. Как сообщает Report, по словам исполнительного директора Luzi AG Юрга Коллера (Jürg Koller), в течение двух лет компания планирует увеличить объемы реализуемой продукции и стать одним из лидеров на рынке парфюмерных композиций.

"Компания Luzi AG представлена на рынке стран Ближнего Востока и заработала доверие ведущих производителей готовой продукции этого региона. Нас хорошо знают в ОАЭ, Иране и других странах Персидского залива. В последние годы наша продукция стала активно закупаться из Дубая в Азербайджан и Казахстан, в связи с чем было решено открыть в Баку официальное представительство. Мы планируем, что наше представительство в Азербайджане будет охватывать не только азербайджанский рынок, но и выступит в роли хаба для продвижения продукции на рынках Кавказа и Центральной Азии. В настоящее время в нашем офисе уже работают менеджеры по развитию бизнеса в Азербайджане и Казахстане", - сказал Юрг Коллер.

Ю. Коллер также добавил, что компания вышла на рынок Азербайджана одной из последних, и именно поэтому в настоящее время не так легко завоевать новых клиентов, готовых сменить прежнего поставщика: "Продукция компании конкурентоспособна по своей цене на азербайджанском рынке. Сравнивая с другой аналогичной продукцией на рынке, могу сказать, что мы находимся в средней, или немного выше средней категории. Хотелось бы также напомнить, что высококачественный продукт не может стоить дешево".

Продукция компании Luzi AG известна на местном рынке более десяти лет. В 2014 году компания начала активное продвижение продукции, а уже в феврале 2017 года открыло региональное представительство в Баку.

Основанная в 1926 году в Цюрихе (Швейцария) компания Luzi AG является одним из старейших европейских производителей парфюмерных композиций.