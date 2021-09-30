ЛУКОЙЛ в девятый раз подряд возглавил рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes представил список 200 крупнейших частных компаний России. Пандемия забрала у компаний рейтинга 2,5% выручки.

Журнал Forbes представил список 200 крупнейших частных компаний России. Пандемия забрала у компаний рейтинга 2,5% выручки.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", лидером рейтинга в очередной раз стал нефтяная компания ЛУКОЙЛ. Выручка этой компании за прошлый год составила 5 639 млрд рублей (77,536 млрд долларов США), это 28% меньше, чем годом ранее.

В ТОП-10 также вошли: X5 Group — 1 978 млрд рублей (27,197 млрд долларов США), "Магнит" — 1 553,8 млрд рублей (21,365 млрд долларов США), "Норильский никель" — 1 124,2 млрд рублей (15,458 млрд долларов США), "Сургутнефтегаз" — 1 075 млрд рублей (14,781 млрд долларов США), Группа компаний "Мегаполис" — 789,2 млрд рублей (10,851 млрд долларов США), "Татнефть" — 720,7 млрд рублей (9,909 млрд долларов США), Evraz — 770,3 млрд рублей (10,592 млрд долларов США), НОВАТЭК — 711,8 млрд рублей (9,787 млрд долларов США), НЛМК — 688,6 млрд рублей (9,468 млрд долларов США).

В список вошли компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Рейтинг был составлен на основе выручки за 2020 год. Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 трлн рублей (596,7 млрд долларов США)что на 1,1 трлн рублей (15,124 млрд долларов США) меньше, чем год назад.

При составлении рейтинга Forbes отдавал предпочтение данным по МФСО. За основу оценки были взяты сведения, предоставленные самими компаниями. При отсутствии официальных данных составлялась расчетная оценка.