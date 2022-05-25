Lukoil закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России

Lukoil закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России и завода смазочных материалов в Тверской области.

Lukoil закрыл сделку по приобретению сети АЗС Shell в России и завода смазочных материалов в Тверской области.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила компания.

"В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России - сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области", - говорится в сообщении.

Добавляется, что этому предшествовало получение согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.