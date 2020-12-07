Lufthansa планирует сократить порядка 30 000 рабочих мест

Авиакомпания также продает свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием

До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на издание Bild am Sonntag, дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

По данным газеты, German Aairline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тыс. рабочих мест. Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

