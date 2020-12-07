О нас
Report Georgia
Аудио новости

Lufthansa планирует сократить порядка 30 000 рабочих мест

Lufthansa планирует сократить порядка 30 000 рабочих мест Авиакомпания также продает свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием
Бизнес
7 декабря 2020 г. 11:22
Lufthansa планирует сократить порядка 30 000 рабочих мест

До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на издание Bild am Sonntag, дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

По данным газеты, German Aairline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тыс. рабочих мест. Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lufthansa expected to cut almost 30,000 jobs

Новости партнеров

Другие новости из категории

Китай резко увеличил импорт стали
Китай резко увеличил импорт стали
7 декабря 2020 г. 10:50
Бывший министр дал должность в своем холдинге сыну экс-главы ИВ
Бывший министр дал должность в своем холдинге сыну экс-главы ИВ
5 декабря 2020 г. 17:35
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Европейский лоукост уменьшит стандартную норму ручной клади
Европейский лоукост уменьшит стандартную норму ручной клади
4 декабря 2020 г. 11:41
Инвестиции в мировую недвижимость в 2020 году сократились почти на 40%
Инвестиции в мировую недвижимость в 2020 году сократились почти на 40%
3 декабря 2020 г. 13:47
SOCAR лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе
SOCAR лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе
2 декабря 2020 г. 13:25
Израильский производитель лекарств продаст единственный завод в России
Израильский производитель лекарств продаст единственный завод в России
2 декабря 2020 г. 12:24
Глава SOCAR Turkey Energy: откроются горизонты для запланированных инвестиций
Глава SOCAR Turkey Energy: откроются горизонты для запланированных инвестиций
2 декабря 2020 г. 12:01
Daimler выплатит своим сотрудникам в Германии по €1 тыс.
Daimler выплатит своим сотрудникам в Германии по €1 тыс.
2 декабря 2020 г. 07:24
Две крупные британские торговые сети объявили о банкротстве
Две крупные британские торговые сети объявили о банкротстве
1 декабря 2020 г. 17:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi