Lufthansa планирует сократить порядка 30 000 рабочих мест

До конца текущего года германская авиакомпания Lufthansa намерена сократить свой зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающееся бортовым питанием, в котором работает 7,5 тыс. человек.
Как передает Report со ссылкой на издание Bild am Sonntag, дочерние компании Lufthansa – Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.
По данным газеты, German Aairline, обслуживающая преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 тыс. рабочих мест. Издание пишет, что, как ожидается, авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только к 2025 году.