Lufthansa планирует сократить еще 10 тыс. работников на фоне пандемии

Доходы от продаж концерна в первом квартале 2021 года упали на 60%

Авиакомпания Lufthansa намерена сократить в ФРГ еще 10 тыс. штатных сотрудников или уменьшить расходы на персонал в сопоставимом размере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил финансовый директор Lufthansa Ремко Стинберген.

За последние 12 месяцев, как пишет DPA, Lufthansa сократила порядка 24 тыс. штатных сотрудников по всему миру, 8 тыс. из которых пришлось на Германию. Ранее в четверг сообщалось, что чистый убыток германского авиаконцерна Lufthansa Group в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, составил порядка 1,05 млрд евро в первом квартале 2021 года, что на 51% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы от продаж концерна в первом квартале 2021 года упали на 60% и составили 2,6 евро евро млрд по сравнению с 6,4 млрд за аналогичный период прошлого года, который лишь частично пострадал от последствий пандемии.

В 2020 году в связи с сокращением пассажиропотока из-за последствий пандемии Lufthansa Group понес рекордные убытки в размере 6,7 млрд евро, что привело к значительному падению курса его акций. На пике эпидемии коронавируса, когда были закрыты почти все границы в мире, в час компания теряла, по ее собственным данным, около 1 млн евро.