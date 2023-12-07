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Госминистр Великобритании: Наши инвесторы обеспокоены ситуацией в регионе

Госминистр Великобритании: Наши инвесторы обеспокоены ситуацией в регионе Британские инвесторы очень обеспокоены ситуацией в регионе из-за конфликта между Россией и Украиной и ситуацией между Азербайджаном и Арменией.
Бизнес
7 декабря 2023 г. 11:12
Госминистр Великобритании: Наши инвесторы обеспокоены ситуацией в регионе

Британские инвесторы обеспокоены ситуацией в регионе из-за конфликта между Россией и Украиной и ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом государственный министр по вопросам экспорта Великобритании лорд Малкольмом Оффорд сказал на проходящем в Баку 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

"Мы знаем, что у вас очень хорошие отношения с Россией. Азербайджан играет роль хаба между Востоком и Западом в регионе. Мы хотим использовать этот потенциал", - отметил он.

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Версия на английском языке UK investors concerned about situation in region – Lord Offord  
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya rəsmisi: "İnvestorlarımız regiondakı vəziyyətdən narahatdır"

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