Госминистр Великобритании: Наши инвесторы обеспокоены ситуацией в регионе

Британские инвесторы очень обеспокоены ситуацией в регионе из-за конфликта между Россией и Украиной и ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

Британские инвесторы обеспокоены ситуацией в регионе из-за конфликта между Россией и Украиной и ситуацией между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом государственный министр по вопросам экспорта Великобритании лорд Малкольмом Оффорд сказал на проходящем в Баку 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией.

"Мы знаем, что у вас очень хорошие отношения с Россией. Азербайджан играет роль хаба между Востоком и Западом в регионе. Мы хотим использовать этот потенциал", - отметил он.