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Лондон заморозил активы трех британских компаний

Лондон заморозил активы трех британских компаний Власти Великобритании заморозили активы трех британских компаний в рамках очередного пакета антироссийских санкций из-за ситуации в Украине.
Бизнес
31 марта 2022 г. 23:07
Лондон заморозил активы трех британских компаний

Власти Великобритании заморозили активы трех британских компаний в рамках очередного пакета антироссийских санкций из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном в четверг санкционном списке правительства Соединенного Королевства.

Отмечается, что под ограничения подпали расположенные в Лондоне компании Photon Pro и Majory, а также Djeco Group, центральный офис которой находится в Эдинбурге. Все эти фирмы были внесены в черный список с целью "побудить Россию отказаться от дестабилизирующих Украину действий и подрыва или угроз территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины", говорится в документе.

Photon Pro, как следует из сайта компании, предоставляет услуги в области исследований и разработки электронных систем, в том числе для проектов в сфере космоса и телекоммуникаций. По информации британского правительства, в состав руководства фирмы входят россияне Наталья Дегтяр и Евгений Гринин.

Majory, начинавшая как дистрибьютор телекоммуникационного контрольно-измерительного оборудования, занимается в настоящее время разработкой программных обеспечений, а также созданием, управлением и обслуживанием мобильных сетей. Согласно сайту британского кабмина, руководство компанией осуществляется россиянами Алексеем Кругововым и Андреем Захаровым.

В свою очередь деятельность Djeco Group, как указывает газета Financial Times, сконцентрирована на поставках оборудования для кинопроизводства. Компания была зарегистрирована, согласно сайту британского правительства, в 2019 году, 75%-я доля в ней принадлежит мальтийской предпринимательнице Евгении Берновой.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya sanksiyalar siyahısına Rusiyanın daha üç şirkətini əlavə edib

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