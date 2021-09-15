Лондон стал самым привлекательным городом для ведения бизнеса

Самым привлекательным городом для ведения бизнеса признан Лондон

Самым привлекательным городом для ведения бизнеса признан Лондон. К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Henley & Partners (H&P).

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК.

Эксперты компании сравнили 25 городов мира, где есть действующие программы предоставления вида на жительство за инвестиции. Они сопоставили их по уровню развития инфраструктуры, безопасности, удобству ведения бизнеса и другим показателям. Результат каждого города выражен суммой баллов, которые он получил по десяти критериям.

Согласно заключению экспертов, в тройку лидеров вошли Лондон (705,7 балла), Нью-Йорк (666,6) и Сидней (647,1). Четвертое и пятое места достались Сингапуру (644,7) и Цюриху (618,3). Шестую строчку рейтинга занял Лос-Анджелес, седьмую — Барселона. Замыкают десятку лучших городов для бизнеса Гонконг, Вена и Торонто.