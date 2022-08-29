Logitech сообщила о прекращении работы в РФ

Швейцарская компания Logitech International S. A., являющаяся производителем компьютерных периферийных устройств, прекращает работу в России в связи с событиями в Украине.

Швейцарская компания Logitech International S. A., являющаяся производителем компьютерных периферийных устройств, прекращает работу в России в связи с событиями в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей AWP, ссылаясь на официального представителя компании.

"Мы внимательно следили за развитием ситуации, и, к сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжать дела, как прежде", - отметил сотрудник Logitech. Компания "поддерживала своих работников на протяжении всего этого периода, однако из-за нынешних неопределенных условий мы были вынуждены пойти на крайнюю меру, прекратив наши остававшиеся операции в России", пояснил он.

Как подчеркнуло агентство AWP, все работники российского филиала Logitech будут уволены к концу текущего месяца. Оно напомнило, что эта компания прекратила снабжение своих дистрибьюторов в РФ в марте, однако сохраняла свое представительство в стране на случай "относительно быстрого разрешения конфликта" в Украине.