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Logitech сообщила о прекращении работы в РФ

Logitech сообщила о прекращении работы в РФ Швейцарская компания Logitech International S. A., являющаяся производителем компьютерных периферийных устройств, прекращает работу в России в связи с событиями в Украине.
Бизнес
29 августа 2022 г. 22:58
Logitech сообщила о прекращении работы в РФ

Швейцарская компания Logitech International S. A., являющаяся производителем компьютерных периферийных устройств, прекращает работу в России в связи с событиями в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей AWP, ссылаясь на официального представителя компании.

"Мы внимательно следили за развитием ситуации, и, к сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжать дела, как прежде", - отметил сотрудник Logitech. Компания "поддерживала своих работников на протяжении всего этого периода, однако из-за нынешних неопределенных условий мы были вынуждены пойти на крайнюю меру, прекратив наши остававшиеся операции в России", пояснил он.

Как подчеркнуло агентство AWP, все работники российского филиала Logitech будут уволены к концу текущего месяца. Оно напомнило, что эта компания прекратила снабжение своих дистрибьюторов в РФ в марте, однако сохраняла свое представительство в стране на случай "относительно быстрого разрешения конфликта" в Украине.

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