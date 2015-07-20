Lockheed Martin покупает Sikorsky Aircraft за 9 млрд. долларов

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Оружейный концерн Lockheed Martin договорился о покупке производителя вертолетов Sikorsky Aircraft у американской United Technologies, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Сумма сделки до вычета налогов составит 9 млрд. долларов, говорится в пресс-релизе Lockheed Martin.

Компания Sikorsky известна тем, что производит один из самых известных военных вертолетов США UH-60 "Черный ястреб". Также на вертолетах компании в течение традиционно летали президенты США. Фирма была основана в 1923 году иммигрантом из Украины.

Из последних продуктов Lockheed Martin самым известным считается истребитель пятого поколения F-35. Кроме того, компания знаменита истребителем F-22 и военно-транспортным самолетом C-130.

Сделка по покупке Sikorsky будет завершена в конце 2015 - начале 2016 года.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит около 8 млрд. долларов.