На прошедшем сегодня в Баку азербайджано-литовском бизнес-форуме состоялись плодотворные обсуждения, связанные с расширением экономических связей, реализацией совместных проектов.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"Мы пригласили литовские компании инвестировать в наши освобожденные от оккупации территории", - отметил он.