Литовская компания хочет создать мебельный кластер в "Экономической зоне Аразская долина"

Обсужден проект мебельного кластера, реализуемый между Азербайджаном и Литвой в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", расположенном в Джебраильском районе.

Обсужден проект мебельного кластера, реализуемый между Азербайджаном и Литвой в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", расположенном в Джебраильском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с представителями литовской компании Dominari.

Представители компании были проинформированы о благоприятной деловой среде в Азербайджане и работах по диверсификации экономики. Подчеркнута важность развития экономического партнерства с Литвой, взаимовыгодных отношений между субъектами бизнеса, в том числе расширения инвестиционного сотрудничества.

Стороны также обсудили инвестиционный потенциал освобожденных территорий и проект мебельного кластера, реализуемый компанией в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраильском районе.

