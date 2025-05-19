О нас

Литовская компания хочет создать мебельный кластер в "Экономической зоне Аразская долина"

Литовская компания хочет создать мебельный кластер в "Экономической зоне Аразская долина" Обсужден проект мебельного кластера, реализуемый между Азербайджаном и Литвой в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", расположенном в Джебраильском районе.
Бизнес
19 мая 2025 г. 18:30
Литовская компания хочет создать мебельный кластер в Экономической зоне Аразская долина

Обсужден проект мебельного кластера, реализуемый между Азербайджаном и Литвой в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", расположенном в Джебраильском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с представителями литовской компании Dominari.

Представители компании были проинформированы о благоприятной деловой среде в Азербайджане и работах по диверсификации экономики. Подчеркнута важность развития экономического партнерства с Литвой, взаимовыгодных отношений между субъектами бизнеса, в том числе расширения инвестиционного сотрудничества.

Стороны также обсудили инвестиционный потенциал освобожденных территорий и проект мебельного кластера, реализуемый компанией в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина" в Джебраильском районе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Lithuanian firm eyes creating furniture cluster in Araz Valley Economic Zone
Версия на азербайджанском языке Litva şirkəti “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”nda mebel klasteri yaratmaq istəyir

Самое читаемое

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2025)
14 мая 2025 г. 09:03
Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
Посол Германии: Роль Азербайджана в “зеленой” трансформации энергетики Европы возрастает
13 мая 2025 г. 16:44
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции
13 мая 2025 г. 16:36
Депозиты Фонда развития предпринимательства в банках выросли почти на 50%
Депозиты Фонда развития предпринимательства в банках выросли почти на 50%
14 мая 2025 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi