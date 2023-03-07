Ликвидируется первая частная азербайджанская авиакомпания

ООО Turan Air объявило о своей ликвидации.

ООО Turan Air объявило о своей ликвидации.

Report сообщает об этом со ссылкой на газету Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана "Vergilər".

В сообщении отмечается, что кредиторы могу предъявлять требования по адресу: Баку, Хазарский район, поселок Бина, Международный аэропорт им. Гейдара Алиева.

Первая частная авиакомпания Азербайджана Turan Air была учреждена в 1994 году. Ее уставной капитал составляет 2,47 млн манатов. Первыми учредителями компании были госконцерн "Азербайджанские авиалинии" (ныне AZAL) и американская компания İTİ Trading İnternational, однако в 1997 году AZAL покинул ряды учредителей.