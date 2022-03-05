Ликвидируется пять компаний Физули Алекперова

Входящее в состав Improtex Group ООО "Авиакомпания Imair“, ООО ”İminteks-Tikinti Quraşdırma", ООО "Improtex-Prodakşn", ООО "Improtex commerce" и ООО "Improtex Transexpress" объявили о ликвидации.

Входящее в состав Improtex Group ООО "Авиакомпания Imair“, ООО ”İminteks-Tikinti Quraşdırma", ООО "Improtex-Prodakşn", ООО "Improtex commerce" и ООО "Improtex Transexpress" объявили о ликвидации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету ”Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики.

Кредиторы первых 3 компаний могут в течение 2 месяцев предъявить свои требования по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Узбекистан, дом 23, а кредиторы последних 2 компаний - по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Маяковского, дом 23.

Напомним, что данная группа компаний принадлежит бывшему министру труда и социальной защиты Физули Алекперову. Во время работы министром холдингом руководила его жена - Ирада Алекперова.