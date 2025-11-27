Лига Сичева: Азербайджан становится воротами для Балтийского бизнеса на Южный Кавказ - ИНТЕРВЬЮ

Балтийский и Кавказский регионы усиливают экономические связи, превращаясь в новые центры трансъевразийского сотрудничества. На фоне перестройки глобальных логистических цепочек, роста интереса к Среднему коридору и "зеленой" трансформации экономики Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) активно выстраивает новые партнерства в Азербайджане и странах Южного Кавказа.

В интервью Report директор Департамента проектов ЕС ЛТПП и руководитель LEF Network Azerbaijan Лига Сичева (Liga Sičeva) рассказала о приоритетах Латвии на 2025-2026 годы, потенциале азербайджано-балтийского сотрудничества, роли Среднего коридора и о том, почему доверие и открытость становятся основой устойчивых бизнес-проектов.

Представляем интервью читателям:

- Какие направления международного сотрудничества ЛТПП считает стратегическими на 2025-2026 годы?

- Период 2025-2026 годов является стратегически важным для ЛТПП, так как мы продолжаем расширять нашу международную сеть и укреплять систему официальных представителей, которые продвигают латвийский бизнес за рубежом.

Приятно, что Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджана (ASK) использует схожую модель, назначая представителей в разных странах, и мы быстро нашли общий язык. В эти годы мы намерены укреплять сотрудничество, подписывать новые меморандумы и уже разработали стратегию по формированию расширенного круга международных партнеров.

Мы открыты к подписанию меморандумов о взаимопонимании с потенциальными международными организациями поддержки бизнеса. Во время Центрально-Балтийско-Азербайджанского бизнес-форума в Баку мы заключили три меморандума - с Caspian Energy Club, ASK и Nordic Business Community Azerbaijan. Все эти организации являются важными партнерами для будущего сотрудничества, особенно Caspian Energy Club, обладающий широкой сетью ведущих компаний Азербайджана.

В рамках проекта LEF Network Azerbaijan мы сделали больше, чем планировали, организовав две дополнительные бизнес-миссии - в Латвию в 2023 году и в Баку в 2024-м. Сотрудничаем с посольством Латвии, партнерами из Финляндии и Эстонии. Мне приятно видеть, что благодаря проекту Азербайджан стал более заметным и привлекательным и для латвийского, и для североевропейского бизнеса. Некоторые компании уже рассматривают инвестиции в Азербайджан.

Мы также активно работаем на международных платформах: президент ЛТПП является вице-президентом Eurochambers и членом Генерального совета WCF Международной торговой палаты. Это укрепляет наше влияние и возможности.

- Как изменились приоритеты латвийского бизнеса после геоэкономических сдвигов последних лет?

- Действительность такова: география остается неизменной. Раньше многие компании работали с Россией, но после изменения глобальной ситуации бизнес активно переориентируется на новые рынки.

Становится все сложнее использовать прежние транспортные маршруты, поэтому растет интерес к Среднему коридору. Особенно для отраслей, где важны сроки доставки - например, пищевой промышленности, - логистика стала серьезным вызовом, так как здесь речь идет о скоропортящихся товарах с определенными сроками годности. Компании ищут более устойчивые и экономически обоснованные маршруты - и здесь Средний коридор уже рассматривается как перспективное решение для доставки грузов в Центральную Азию.

- Планируются ли новые инициативы ЕС, в которых могут участвовать страны Южного Кавказа, в частности Азербайджан?

- У нас есть мечта: создать проект, который укрепит международную торговлю в регионе Южного Кавказа с Азербайджаном как главным входным пунктом.

Сейчас идет обновление Многолетней финансовой рамочной программы ЕС, поэтому деятельность части фондов приостановлена. После утверждения новой рамки мы планируем подать проектное предложение, ориентированное на регион.

В нашу концепцию входят также Узбекистан и Казахстан, но начинать, по моему убеждению, нужно с Азербайджана, затем можно расширить проект на восток и запад.

- Какие ключевые результаты достигнуты в проекте LEF Network Azerbaijan? Возможна ли его экспансия в другие страны региона?

- Результаты очень весомые. Мы помогли более чем десяти компаниям Центрально-Балтийского региона заключить свыше 15 соглашений о сотрудничестве в областях образования, медицины, технологий, устойчивого управлении водными ресурсами, логистики, железнодорожной сфере и т.д.

Но, помимо цифр, главным достижением стало то, что в период турбулентности мы сохранили крепкие отношения с азербайджанскими партнерами и построили настоящие дружеские связи, которые станут фундаментом будущих проектов.

Мы видим потенциал расширения проекта на Грузию, Казахстан и Узбекистан. Но добавление новых стран требует тонкой координации - разные языки, культуры, рынки, бизнес-традиции. Поэтому делаем это постепенно и осознанно.

Тем не менее, бизнес миссии остаются одним из самых эффективных инструментов сотрудничества, а наличие надежных местных партнеров - ключ к успеху.

- В предыдущем интервью Вы отмечали растущий интерес к "зеленым технологиям". Какие латвийские решения могут быть интересны Азербайджану?

- Латвийские стартапы активно развиваются в финтехе, ИТ-технологиях и deep tech. "Зеленые" проекты требуют большего времени и инвестиций - стартапы чаще приходят с идеями, а не готовыми продуктами, и ищут партнеров.

Они также были бы заинтересованы в сотрудничестве с азербайджанскими инвесторами, и мы уже обсуждали этот вопрос. Это значит, что Азербайджан может получать инновационные технологии из Латвии и развивать их на основе своих потребностей. Это отличный симбиоз: Латвия предлагает инновации, Азербайджан - перспективный рынок и возможности для развития.

Сильные направления Латвии - управление отходами, циркулярная экономика, ИТ-решения, "зеленые" технологии. Но важны и традиционные сектора - пищевое производство, деревообработка, металлообработка. У нас есть нишевые производители, которым также может быть интересен Азербайджан.

Лучше всего развивать сеть бизнес-сотрудничества, где все запросы и предложения будут оцениваться индивидуально.

- Как Латвия развивает экспорт технологий в сфере ВИЭ и энергоэффективности?

- В целом, Латвия преуспевает в этом направлении - у нас развита возобновляемая энергетика, и основная часть вырабатываемой "зеленой энергии" используется для внутренних нужд страны. Что касается экспорта, мы действуем в рамках единой энергетической сети ЕС, где осуществляется торговля энергией. Сейчас в Латвии активно инвестируют в солнечные панели, создаются солнечные парки открываем парки солнечных панелей и ведется интенсивная работа над развитием ветропарков.

Мы всегда стараемся находить лучшие решения, при которых возобновляемая энергия становится доступной для людей, а сами жители чувствуют себя комфортно рядом с такими объектами.

- Какие совместные проекты в области "зеленой энергетики" могли бы реализовать страны Балтии и Азербайджан?

- Каждый сектор заслуживает внимания, но многое зависит от конкретных потребностей и запросов. Мы открыты к сотрудничеству, однако оно наиболее эффективно, когда мы четко понимаем приоритеты и интересы Азербайджана.

Важно понимать, чего именно хочет партнер. Если мы будем знать стратегию и видение Азербайджана, мы сможем предложить наилучшие решения и ноу-хау.

В целом, я считаю, что основные направления - образование, поскольку университеты разрабатывают учебные программы, готовят студентов и ноу-хау для компаний, а также для экосистемы. А второе направление - сотрудничество организаций по поддержке бизнеса.

Считаю, что все страны должны подумать о том, как укрепить их для международного сотрудничества. Но когда вы сотрудничаете с организациями по поддержке бизнеса, у вас уже есть база данных и платформа для бизнеса. Бизнес-инициативы и миссии объединяют людей и компании, превращая идеи в реальные проекты.

- Возможно ли участие латвийских компаний в проектах по декарбонизации транспорта и железнодорожной инфраструктуры Среднего коридора?

- Думаю, да. Хотя у нас нет крупных заводов по производству железнодорожной техники, в Латвии есть современные решения и технологии, которые могут быть востребованы для модернизации логистики Среднего коридора. Все зависит от запросов и потребностей.

- Используют ли латвийские компании Средний коридор уже сейчас? И каковы перспективы интеграции портов Балтии в инфраструктуру Среднего коридора?

– Да, некоторые компании уже применяют его для торговли со странами Южного Кавказа и Центральной Азии. Но вопрос упирается в стоимость логистики. Тем не менее, потенциал огромен - коридор простирается от Финляндии до Центральной Азии через Азербайджан, и это сильная географическая ось.

Что касается вопроса интеграции портов, то все зависит от национальных стратегий. Порты Латвии имеют развитую инфраструктуру и, я думаю, что во всех отношениях было бы интересно сотрудничать с портами Азербайджана. готовы к сотрудничеству. Связка портов Балтии и Азербайджана жизненно важно для логистики, так как это может стать важным конкурентным преимуществом для международной торговли.

- Как в Латвии оценивают потенциальное влияние Зангезурского коридора (TRIPP) на евразийскую логистику?

- Определенно положительно. Мы видим в нем возможность укрепить связи с Азербайджаном и улучшить связанность транспортных сетей.

- Можно ли ожидать новых инструментов поддержки экспорта и инвестиций в регионе Южного Кавказа?

- К сожалению, это зависит от решений ЕС на политическом и финансовом уровне. Мы готовы предлагать модели сотрудничества и идеи, но их включение в программы - прерогатива Евросоюза.

Если международная ситуация стабилизируется, и финансирование возобновится, мы будем готовы действовать сразу.

- Какую роль играют торгово-промышленные палаты в выстраивании прямых деловых контактов между Латвией и Азербайджаном?

- Сегодня их роль крайне важна. В начале проекта найти хотя бы пять латвийских компаний, готовых изучать азербайджанский рынок, было сложно - существовали стереотипы и нехватка информации. На ранних этапах между компаниями трех стран (Латвии, Эстонии, Финляндии) интерес тоже был ограничен.

Мы общались с бизнесом лично, делились опытом, показывали реальный Азербайджан - страну с сильной экономикой, большими возможностями и гостеприимными людьми.

Сегодня у нас уже более 40 компаний и международная группа партнеров. И это отличный результат. Через платформу www.export-cluster.eu и в сотрудничестве с Агентствоv по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) мы продвигаем информацию об Азербайджане, экономических и инвестиционных возможностях страны. Мы также планируем совместные рекламные мероприятия с посольством Азербайджана в Латвии.

Мы искренне надеемся, что сотрудничество будет успешным, и интерес со стороны латвийского бизнеса сохранится. Мы делаем для этого все возможное, рассказывая и распространяя положительный имидж Азербайджана не только в Латвии, но и в Эстонии и Финляндии.

- Какой совет вы бы дали компаниям, которые впервые выходят на рынок Азербайджана?

- Прежде всего, отбросьте стереотипы и готовьтесь к долгосрочным отношениям. В Азербайджане бизнес строится на доверии и личных контактах - как и в любой другой стране.

Приезжайте чаще, знакомьтесь с людьми, делитесь опытом, распространяйте позитивную информацию об Азербайджане не только в своей стране, но и в целом. Я часто бываю в Брюсселе и всегда рассказываю там об Азербайджане - это вызывает искренний интерес у людей.