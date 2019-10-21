Размер льготных кредитов в Азербайджане на малые и средние проекты составил 24 млн манатов

За 9 месяцев года предприняты системные меры для развития частного сектора и расширения деятельности предпринимателей в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сегодня на расширенном заседании коллегии заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, за этот период Фонд развития предпринимательства Министерства экономики Азербайджана через уполномоченные кредитные организации за счет возвращенных средств предоставил кредиты на сумму 130 млн манатов на проекты 887 предпринимателей общей стоимостью 450 млн манатов, в том числе 24 млн манатов на 857 малых и средних проектов: "Реализация инвестиционных проектов за счет этих кредитов позволит создать 3 800 новых рабочих мест. В структуре льготных кредитов 74% приходится на аграрный сектор, 26% - промышленного производства и других секторов, 66% - на регионы и 34% - Баку и его окрестности".

Министр отметил, что за 9 месяцев 2019 года было создано 19 предприятий с использованием льготных кредитов Фонда.