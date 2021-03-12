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LG инвестирует 4,5 млрд долларов в расширение производства EV-батарей в США

LG инвестирует 4,5 млрд долларов в расширение производства EV-батарей в США ITC вынесла решение в ее пользу в споре с другой южнокорейской компанией SK Innovation
Бизнес
12 марта 2021 г. 17:10
LG инвестирует 4,5 млрд долларов в расширение производства EV-батарей в США

LG Energy Solution, крупнейший в мире производитель аккумуляторов для электромобилей (EV), инвестирует в США более 4,5 млрд долларов США к 2025 году с тем, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос на электрифицированные транспортные средства.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times (FT).

LG заявила, что новые инвестиции создадут в Соединенных Штатах более 10 тыс. новых рабочих мест. Компания выберет локации для размещения двух заводов в первой половине этого года. Кроме того, LG ведет переговоры с General Motors (компании имеют совместное предприятие по производству EV-батарей) о строительстве второго завода в США. Его ожидаемая мощность аналогична заводу по производству аккумуляторов в Огайо, строительство которого будет завершено в следующем году.

Кроме того, с 2012 года LG имеет собственный аккумуляторный завод в Мичигане.

«Новые инвестиционные планы LG Energy Solution направлены на то, чтобы снизить обеспокоенность отрасли по поводу достаточности предложения электромобильных аккумуляторных батарей и расширить свои позиции в США», — говорится в заявлении компании.

LG Energy Solution объявила об инвестициях примерно через месяц после того, как Комиссия по международной торговле США (ITC) вынесла решение в ее пользу в споре с другой южнокорейской компанией SK Innovation по поводу незаконного присвоения коммерческой тайны. ITC наложила на SK 10-летний запрет на импорт компонентов для производства литий-ионных батарей. Это решение нанесло удар по планам Ford и Volkswagen по производству электромобилей с батареями SK в Соединенных Штатах.

SK Innovation лоббировала администрацию Джо Байдена с тем, чтобы отменить этот запрет. Однако блокирование Белым домом решений ITC случается крайне редко.

Южная Корея — крупнейший в мире производитель электромобильных батарей, контролирующий более 33% мирового рынка.

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