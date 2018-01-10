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    Летящий из Баку в Тбилиси самолет почти час пытался сесть из-за сильного ветра

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер вызвал задержки в расписании авиарейсов в аэропорту Тбилиси.

    Как сообщает Report, летящий из Баку в Тбилиси самолет из-за сильного ветра почти час не мог приземлиться в аэропорту.

    Самолет пошел на посадку в 11:45. Другие рейсы также задерживаются.

    Следует отметить, что бушевавший этой ночью сильный ветер в столице Грузии валил деревья, повредил линии электропередачи и автомобили. Электроснабжение в нескольких районах Тбилиси ограничено. Кроме того, из-за сильного ветра отложены полеты, в частности, два рейса из Тбилиси в Германию и Турцию. Пассажирам пришлось ждать в аэропорту.

    Скорость ветра в Тбилисском международном аэропорту достигала 31 метра в секунду.

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