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Лейла и Арзу Алиевы встретились с участником проекта "Молодой пчеловод" в Габале

Лейла и Арзу Алиевы встретились с участником проекта "Молодой пчеловод" в Габале Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева посетили дом участницы проекта "Молодой пчеловод" Рафиги Махсудовой в Габале.
Бизнес
11 октября 2024 г. 10:35
Лейла и Арзу Алиевы встретились с участником проекта Молодой пчеловод в Габале

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева посетили дом участницы проекта "Молодой пчеловод" Рафиги Махсудовой в Габале.

Как сообщает Report, Лейла Алиева провела беседу с семьей молодого пчеловода, поинтересовалась их деятельностью, первом опыте в пчеловодстве и его результатах.

В свою очередь, участница проекта Рафига Махсудова выразила благодарность Лейле Алиевой за оказанное внимание и поддержку, подарив ей первый собранный мед в специальной упаковке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla və Arzu Əliyevalar Qəbələdə “Gənc arıçı” layihəsinin iştirakçısı ilə görüşüb

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