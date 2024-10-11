Лейла и Арзу Алиевы встретились с участником проекта "Молодой пчеловод" в Габале

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева посетили дом участницы проекта "Молодой пчеловод" Рафиги Махсудовой в Габале.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева посетили дом участницы проекта "Молодой пчеловод" Рафиги Махсудовой в Габале.

Как сообщает Report, Лейла Алиева провела беседу с семьей молодого пчеловода, поинтересовалась их деятельностью, первом опыте в пчеловодстве и его результатах.

В свою очередь, участница проекта Рафига Махсудова выразила благодарность Лейле Алиевой за оказанное внимание и поддержку, подарив ей первый собранный мед в специальной упаковке.