Легализация марихуаны в США привела к росту употребления фастфуда

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Легализация марихуаны в отдельных американских штатах приводит к повышению продаж сетей фастфуда.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, это показало исследование Green Market Report и Consumer Research Around Cannabis.

Согласно исследованию, употребление каннабиса повышает аппетит, и многие потребители спешат в заведения быстрого обслуживания. По данным Bloomberg, 43% людей, посетивших легализованные пункты продажи марихуаны, за последние четыре недели ели в ресторанах McDonald's, 18% - в Taco Bell, 17,8% - в Wendy's. Американцы, не употреблявшие коноплю, за тот же период намного реже прибегали к фастфуду. Рост посещаемости также зафиксирован для американских сетей Burger King, KFC, Jack in the Box и Carl's Jr.

Численность населения в изученных штатах составляет 55 млн человек, из них 4,7 млн (8,5%) пользуются услугами легальных пунктов продажи марихуаны.