Лазиз Кудратов: Азербайджан и Узбекистан разработают программу промышленного сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан разработают программу промышленного сотрудничества.

Азербайджан и Узбекистан разработают программу промышленного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на III Азербайджано-Узбекистанском межрегиональном форуме в Баку.

По его словам, Узбекистан намерен активно развивать связи в Азербайджане, расширять торговые дома, чтобы ознакомить представителей азербайджанского бизнеса с возможностями, которые предлагает экономика Узбекистана: "Соответственно, мы также создадим возможности для азербайджанских производителей представлять и продвигать свою продукцию на узбекском рынке. Мы также договорились разработать совместный график взаимных визитов, бизнес-миссий из Узбекистана в Азербайджан и из Азербайджана в Узбекистан".

Кудратов заявил, что надеется, что в ходе сегодняшних переговоров и работы международного форума будут согласованы новые проекты в области сотрудничества в промышленной сфере.