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Лазиз Кудратов: Азербайджан и Узбекистан разработают программу промышленного сотрудничества

Лазиз Кудратов: Азербайджан и Узбекистан разработают программу промышленного сотрудничества Азербайджан и Узбекистан разработают программу промышленного сотрудничества.
Бизнес
20 июня 2025 г. 15:55
Лазиз Кудратов: Азербайджан и Узбекистан разработают программу промышленного сотрудничества

Азербайджан и Узбекистан разработают программу промышленного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов на III Азербайджано-Узбекистанском межрегиональном форуме в Баку.

По его словам, Узбекистан намерен активно развивать связи в Азербайджане, расширять торговые дома, чтобы ознакомить представителей азербайджанского бизнеса с возможностями, которые предлагает экономика Узбекистана: "Соответственно, мы также создадим возможности для азербайджанских производителей представлять и продвигать свою продукцию на узбекском рынке. Мы также договорились разработать совместный график взаимных визитов, бизнес-миссий из Узбекистана в Азербайджан и из Азербайджана в Узбекистан".

Кудратов заявил, что надеется, что в ходе сегодняшних переговоров и работы международного форума будут согласованы новые проекты в области сотрудничества в промышленной сфере.

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Версия на азербайджанском языке Laziz Kudratov: "Azərbaycan və Özbəkistan arasında sənaye əməkdaşlığı proqramı hazırlanacaq"

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