​Латвийские предприниматели приедут в Баку

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 25 ноября состоится рабочая встреча Азербайджан-Латвия при поддержке министерства экономики и промышленности Азербайджана и совместной организации Фонда развития экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo) и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).

Как сообщили Report в Azpromo, на мероприятии ожидается участие около 20 латвийских компаний в сфере ИКТ, производства пищевых продуктов, логистики, финансов, медицины и фармацевтики, туризма, образования, проектирования и архитектуры, производства органических удобрений и др.

Заинтересованные в участии на мероприятии азербайджанские компании могут обратиться в Azpromo.