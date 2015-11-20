 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Латвийские предприниматели приедут в Баку

    В Баку состоится рабочая встреча Азербайджан-Латвия

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку 25 ноября состоится рабочая встреча Азербайджан-Латвия при поддержке министерства экономики и промышленности Азербайджана и совместной организации Фонда развития экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo) и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР).

    Как сообщили Report в Azpromo, на мероприятии ожидается участие около 20 латвийских компаний в сфере ИКТ, производства пищевых продуктов, логистики, финансов, медицины и фармацевтики, туризма, образования, проектирования и архитектуры, производства органических удобрений и др.

    Заинтересованные в участии на мероприятии азербайджанские компании могут обратиться в Azpromo. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi