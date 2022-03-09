Lamborghini приостановила работу на российском рынке

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке.
"В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", - говорится в сообщении.
Lamborghini, подчеркивается, глубоко опечалена событиями в Украине и наблюдает за ситуацией с большим беспокойством. Для поддержки жертв конфликта автомобилестроительная компания начала сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Lamborghini надеется на скорое завершение боевых действий и возвращение к дипломатии", - сообщает компания.
Напомним, что ранее во вторник о решении приостановить производство автомобилей для российского рынка объявил другой представитель люксового сегмента - компания Ferrari.