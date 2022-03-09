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Lamborghini приостановила работу на российском рынке

Lamborghini приостановила работу на российском рынке Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке.
Бизнес
9 марта 2022 г. 05:26
Lamborghini приостановила работу на российском рынке

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в Instagram-аккаунте компании.

"В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", - говорится в сообщении.

Lamborghini, подчеркивается, глубоко опечалена событиями в Украине и наблюдает за ситуацией с большим беспокойством. Для поддержки жертв конфликта автомобилестроительная компания начала сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Lamborghini надеется на скорое завершение боевых действий и возвращение к дипломатии", - сообщает компания.

Напомним, что ранее во вторник о решении приостановить производство автомобилей для российского рынка объявил другой представитель люксового сегмента - компания Ferrari.

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