Lamborghini приостановила работу на российском рынке

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке.

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о приостановке предпринимательской деятельности на российском рынке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщается в Instagram-аккаунте компании.

"В свете нынешней ситуации бизнес с Россией приостановлен", - говорится в сообщении.

Lamborghini, подчеркивается, глубоко опечалена событиями в Украине и наблюдает за ситуацией с большим беспокойством. Для поддержки жертв конфликта автомобилестроительная компания начала сбор средств в пользу Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Lamborghini надеется на скорое завершение боевых действий и возвращение к дипломатии", - сообщает компания.

Напомним, что ранее во вторник о решении приостановить производство автомобилей для российского рынка объявил другой представитель люксового сегмента - компания Ferrari.