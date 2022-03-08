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L'Oreal приостановит работу своих магазинов в России

L'Oreal приостановит работу своих магазинов в России Один из крупнейших в мире производителей косметики - французская компания L'Oreal - намерена приостановить работу своих магазинов на территории России в связи с ситуацией в Украине.
Бизнес
8 марта 2022 г. 22:56
L'Oreal приостановит работу своих магазинов в России

Один из крупнейших в мире производителей косметики - французская компания L'Oreal - намерена приостановить работу своих магазинов на территории России в связи с ситуацией в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник Agence France-Presse.

Тем не менее, по его данным, завод компании, расположенный в Калужской области, где производятся краски для волос, шампуни и средства личной гигиены, продолжит работу. Группа также заявила, что "приостановила все промышленные и рекламные инвестиции" на территории РФ.

Напомним, что ранее компания выступала с осуждением специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. По ее данным, большинство из 326 сотрудников L'Oreal остаются в Украине и компания оказывает им материальную поддержку.

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