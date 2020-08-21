Кыргызстан разрешил въезд из 31 страны

В перечень стран также включен Азербайджан

Кыргызстан разрешил въезд гражданам иностранных государств, в которых наблюдается снижение коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызстанские СМИ со ссылкой на республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным штаба, въезд в Кыргызстан разрешен гражданам России, Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Туркменистана, Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции, Катара, ОАЭ, КНР, Малайзии, Южной Кореи, Пакистана, Словении, Кувейта и Японии.

Накануне правительство страны сообщило об упрощении условий въезда в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Въехать в республику могут граждане иностранных государств и лица без гражданства, обучающиеся в вузах Кыргызстана при предъявлении справки с места учебы, а также иностранные граждане, имеющие постоянный вид на жительство Кыргызстана, граждане, направляющиеся на лечение в медицинские учреждения на территории республики при документальном подтверждении и граждане иностранных государств, следующие на похороны близких родственников.

В рамках реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий, связанных с распространением COVID-19, принято решение о поэтапном возобновлении пропуска граждан иностранных государств, говорится в сообщении правительства. "В зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации Минздравом Кыргызстана будет утверждаться соответствующий перечень иностранных государств, который будет пересматриваться два раза в месяц. Граждане иностранных государств, вошедших в перечень, могут пересекать границу Кыргызстана в установленном законодательством порядке", - добавили в пресс-службе правительства.