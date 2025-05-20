Кыргызстан предложил свою дипломатическую платформу для расширения сотрудничества в рамках СВМДА

Кыргызстан предложил использовать дипломатическую платформу своей страны для расширения сотрудничества в рамках СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

Кыргызстан предложил использовать дипломатическую платформу своей страны для расширения сотрудничества в рамках СВМДА (Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

Как передает Report, с таким предложением выступил посол Кыргызской Республики в Азербайджане Максат Мамытканов в ходе 8-й пленарной сессии Делового совета СВМДА, проходящей в Баку.

"В первую очередь хотел бы обратиться к секретариату и председательствующей стороне - Азербайджану - с предложением использовать нашу дипломатическую платформу, особенно ресурсы Посольства Кыргызстана в Баку. В случае необходимости взаимодействия с соответствующими структурами нашей страны мы готовы оказать всестороннюю поддержку", - отметил дипломат.

По словам М. Мамытканова, главной целью этой инициативы является содействие эффективной передаче передового опыта и инициатив странам-участницам, в частности - представителям малого и среднего бизнеса.

"Особо хочу подчеркнуть важность вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность. Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия уделит этому аспекту особое внимание, чтобы женщины-предприниматели Кыргызстана могли активно включиться в совместную работу", - подчеркнул посол.

Он добавил, что подобные усилия служат реализации основной задачи пленарной сессии - укреплению доверия, расширению экономического сотрудничества и обеспечению устойчивого развития стран региона.

"Работа СВМДА имеет большое значение для всего региона. Кыргызстан открыт к сотрудничеству и готов оказывать всестороннюю поддержку в рамках этой многосторонней платформы", - заключил М. Мамытканов.