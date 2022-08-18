Кыргызстан начал импортировать рыбный корм из Европы через Азербайджан

19:36

Из-за войны в Украине кыргызские рыбаки начали импортировать корм из Европы через Грузию, Азербайджан и Иран.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил председатель Ассоциации рыбаков Урмат Джумалиев.

По его словам, проблема с поставками рыбных кормов в Кыргызстан до конца не решена, но поддержку рыбоводам оказывает снятие НДС на их импорт.

“Из-за войны, развязанной Россией в Украине, нам тяжело завозить корма через территории не только этих двух стран, но и Беларуси. Нам приходиться все возить через Грузию, Азербайджан и Иран. Мы огибаем территории России и Украины, а это сильно отражается на логистических поставках", - отметил У.Джумалиев.

Тем не менее, складывающаяся геополитическая напряженность положительно повлияла на появление внутреннего рынка кормов, добавил У. Джумалиев.

"Я говорил, что в 2021 году мы не производили корма, но в 2022 году мы уже выпустили порядка 250 тонн. Наши фермеры пока что скептически относятся к местным кормам, но их тоже путем проб и ошибок улучшают", - заключил он.