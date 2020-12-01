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Кыргызстан может инвестировать в деоккупированные территории

Кыргызстан может инвестировать в деоккупированные территории Кыргызстан придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, и поделился мнением о направлениях расширения экономического сотрудничества
Бизнес
1 декабря 2020 г. 17:14
Кыргызстан может инвестировать в деоккупированные территории

Состоялась онлайн-встреча исполняющего обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева и временного поверенного в делах посольства Кыргызстана в Азербайджане Лоу Мухаммеда.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, Ю.Абдуллаев проинформировал о деятельности фонда, проводимой работе по дальнейшему улучшению бизнес-среды в стране, расширению экспорта, продвижению бренда Made in Azerbaijan и иностранным инвестициям.

Лоу Мухаммед отметил, что Кыргызстан придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, и поделился мнением о направлениях расширения экономического сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по налаживанию связей с Агентством по поощрению и защите инвестиций Кыргызстана, а также привлечению иностранных инвесторов на деоккупированные территории Азербайджана.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan intends to invest in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan işğaldan azad olunmuş ərazilərə investiya qoya bilər

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