Кыргызстан может инвестировать в деоккупированные территории

Кыргызстан придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, и поделился мнением о направлениях расширения экономического сотрудничества

Состоялась онлайн-встреча исполняющего обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева и временного поверенного в делах посольства Кыргызстана в Азербайджане Лоу Мухаммеда.

Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, Ю.Абдуллаев проинформировал о деятельности фонда, проводимой работе по дальнейшему улучшению бизнес-среды в стране, расширению экспорта, продвижению бренда Made in Azerbaijan и иностранным инвестициям.

Лоу Мухаммед отметил, что Кыргызстан придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, и поделился мнением о направлениях расширения экономического сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по налаживанию связей с Агентством по поощрению и защите инвестиций Кыргызстана, а также привлечению иностранных инвесторов на деоккупированные территории Азербайджана.