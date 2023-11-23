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Кыргызский министр озвучил пути экономического роста в странах СПЕКА

Кыргызский министр озвучил пути экономического роста в странах СПЕКА Страны СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) будут поддерживать экономический рост и стабильность в регионе, усиливая свою роль в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).
Бизнес
23 ноября 2023 г. 12:05
Кыргызский министр озвучил пути экономического роста в странах СПЕКА

Страны СПЕКА (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) будут поддерживать экономический рост и стабильность в регионе, усиливая свою роль в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев на 18-й сессии руководящего совета СПЕКА в Баку.

"Сегодня перед нами стоят новые вызовы. Это климатические изменения, природные катаклизмы, экономические кризисы. Все это требует от нас гибкости, инноваций и совместных усилий. Есть перспективы для расширения трансграничного сотрудничества, что создаст основу для расширения наших связей", - сказал он.

По его словам, страны СПЕКА движутся вперед в сфере экономической стабильности, развития инфраструктуры, поддержки образования и здравоохранения, сокращения бедности, гендерного равенства.

"Эти достижения стали результатом наших общих усилий. Мы и впредь будем активно участвовать в реализации Целей ООН в области устойчивого развития", - сказал он.

Министр добавил, что число мероприятий, организованных в рамках проектных рабочих групп СПЕКА, растет.

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