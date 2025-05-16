Кёзхан Язган: TÜDİFAK играет важную роль в подготовке профессиональных кадров в Азербайджане

Кёзхан Язган: TÜDİFAK играет важную роль в подготовке профессиональных кадров в Азербайджане

Факультет экономики тюркского мира (TÜDİFAK) при Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) вносит значительный вклад в формирование профессионального кадрового потенциала страны.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Фонда исследований тюркского мира Кёзхан Язган на Международной экономической конференции тюркского мира "Общее будущее: социально-экономические инновации" в Баку.

По его словам, факультет, основанный 33 года назад, играет важную роль в подготовке квалифицированных и опытных специалистов.

Язган добавил, что факультет также стал важной научной площадкой для обмена знаниями и опытом, объединяя ученых из тюркских стран.