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Кёзхан Язган: TÜDİFAK играет важную роль в подготовке профессиональных кадров в Азербайджане

Кёзхан Язган: TÜDİFAK играет важную роль в подготовке профессиональных кадров в Азербайджане Кёзхан Язган: TÜDİFAK играет важную роль в подготовке профессиональных кадров в Азербайджане
Бизнес
16 мая 2025 г. 12:01
Кёзхан Язган: TÜDİFAK играет важную роль в подготовке профессиональных кадров в Азербайджане

Факультет экономики тюркского мира (TÜDİFAK) при Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) вносит значительный вклад в формирование профессионального кадрового потенциала страны.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Фонда исследований тюркского мира Кёзхан Язган на Международной экономической конференции тюркского мира "Общее будущее: социально-экономические инновации" в Баку.

По его словам, факультет, основанный 33 года назад, играет важную роль в подготовке квалифицированных и опытных специалистов.

Язган добавил, что факультет также стал важной научной площадкой для обмена знаниями и опытом, объединяя ученых из тюркских стран.

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Версия на азербайджанском языке Közhan Yazğan: "TÜDİFAK Azərbaycanın peşəkar kadr potensialının formalaşmasında mühüm rol oynayır"

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