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Кямран Гаджизаде: На встрече с министром были затронуты проблемы в упаковочной отрасли

Кямран Гаджизаде: На встрече с министром были затронуты проблемы в упаковочной отрасли Высокие таможенные пошлины на импортируемое сырье для упаковочной промышленности Азербайджана, а также задержка товаров на таможне от 1 до 10 дней тормозят развитие этой отрасли.
Бизнес
18 апреля 2022 г. 17:19
Кямран Гаджизаде: На встрече с министром были затронуты проблемы в упаковочной отрасли

Высокие таможенные пошлины на импортируемое сырье для производства упаковок в Азербайджане, а также задержка товаров на таможне от 1 до 10 дней тормозят развитие этой отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация упаковочной промышленности Азербайджана" Кямран Гаджизаде.

По его словам, эти вопросы были подняты на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым на прошлой неделе: "Учитывая важность упаковочной промышленности для других секторов экономики, министр встретился с членами ассоциации и мы рассказали о трудностях отрасли, в том числе попросили помочь в решении проблемы с высокими таможенными пошлинами".

Кроме того, Гаджизаде сообщил, что на встрече был поднят вопрос о непроведении выставок, связанных с упаковочной промышленностью: "Представители министерства сказали, что готовы поддержать проведение выставок".

По словам представителя ассоциации, упаковочная промышленность не ощутила серьезных последствий войны между Россией и Украиной: "Мы не импортируем большие объемы сырья из России. Сырье мы закупаем в основном в Китае, Турции и Европе. Основными рынками экспорта нашей продукции являются Грузия и страны Центральной Азии".

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