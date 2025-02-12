Кямаля Мамедзаде: Новые стандарты способствуют увеличению экспортного потенциала

Новые стандарты, принятые Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком, способствуют увеличению экспортного потенциала.

Новые стандарты, принятые Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонополии и надзору за потребительским рынком, способствуют увеличению экспортного потенциала.

Об этом в интервью Report сообщила заместитель генерального директора, исполняющая обязанности директора AZSTAND Кямаля Мамедзаде.

По ее словам, принятие новых стандартов основывается на ряде критериев: "В связи с быстрым развитием технологий появляются новые продукты и услуги, что, в свою очередь, делает необходимым создание новых стандартов для обеспечения правильного и безопасного использования новых технологий. Кроме того, с глобализацией мировой экономики торговля между странами становится более интенсивной, что обуславливает принятие международных стандартов для обеспечения взаимного признания продуктов и услуг на рынках. Важные вопросы, такие как обеспечение здоровья и безопасности людей, а также защита окружающей среды, также требуют принятия новых стандартов".

Мамедзаде добавила, что принятие национальных стандартов на основе международных, обеспечение безопасности и качества товаров для здоровья человека, государственных интересов и защиты окружающей среды способствует повышению их конкурентоспособности и экспортного потенциала: "В целом, приоритетные направления по стандартизации отражены в "Национальной рамке стандартизации на 2024-2026 годы". Разрабатываются и принимаются стандарты по ряду областей, включенных в указанную рамку: нефтегазовая отрасль, транспорт, аграрная и пищевая продукция, информационные технологии и другие сферы".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.