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Кямаля Мамедзаде: AZSTAND активно сотрудничает с международными организациями

Кямаля Мамедзаде: AZSTAND активно сотрудничает с международными организациями Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) активно сотрудничает с международными организациями, включая Международную организацию по стандартизации (ISO), Европейский комитет по стандартизации (CEN), Международную электротехническую комиссию (IEC),
Бизнес
12 февраля 2025 г. 12:37
Кямаля Мамедзаде: AZSTAND активно сотрудничает с международными организациями

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) активно сотрудничает с международными организациями, включая Международную организацию по стандартизации (ISO), Европейский комитет по стандартизации (CEN), Международную электротехническую комиссию (IEC), Институт стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC).

Об этом в интервью Report заявила исполняющая обязанности директора AZSTAND Кямаля Мамедзаде.

По ее словам, институт активно сотрудничает с национальными органами стандартизации Турции, Германии, Великобритании, Китая и других стран.

AZSTAND принимает участие в 15 технических комитетах ISO и 17 комитетах SMIIC. В рамках регулирования халяльной продукции в стране уже утверждено 11 государственных стандартов, в том числе касающиеся сертификации халяльных продуктов.

Мамедзаде отметила, что в 2024 году институт впервые получил право выдачи международно признанного сертификата "халяль".

"Основная цель применения признанного на национальном и международном уровне сертификата "халяль" заключается в применении исламских правил к производимой продукции, услугам и системам управления, создании условий для использования халяльной продукции, обеспечении требований и ожиданий потребителей в отношении халяльной продукции и формировании доверия к этой продукции, а также устранении технических барьеров при импорте и экспорте халяльной продукции, в том числе поддержке увеличения экспортного потенциала халяльной продукции, производимой в Азербайджане", - подчеркнула исполняющая обязанности директора.

С полном текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке AZSTAND beynəlxalq standartlara uyğunlaşma ilə bağlı fəaliyyətini açıqlayıb

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