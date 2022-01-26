Квартальная выручка Microsoft выросла на 20% в годовом исчислении

Выручка корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 31 декабря 2021 года, достигла 51,7 млрд долларов США, увеличившись на 20% относительно аналогичного периода в позапрошлом году.

Выручка корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 31 декабря 2021 года, достигла 51,7 млрд долларов США, увеличившись на 20% относительно аналогичного периода в позапрошлом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник пресс-службой компании.

Операционная прибыль Microsoft за указанный срок составила 22,2 млрд долларов США, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Чистая прибыль достигла 18,8 млрд долларов США, она выросла на 21% в годовом исчислении. Как отмечает газета The Wall Street Journal, компания показала хороший рост, а финансовые показатели превзошли ожидания экспертов.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла отметил рост доли технологического сектора в мировом ВВП. "Мы создаем инновации и инвестируем в разнообразные растущие рынки с общей технологической основой", - добавил он.