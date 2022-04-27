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Квартальная выручка Microsoft выросла на 18% в годовом исчислении

Квартальная выручка Microsoft выросла на 18% в годовом исчислении Выручка американской корпорации Microsoft в минувшем квартале достигла 49,36 млрд долларов США, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес
27 апреля 2022 г. 08:28
Квартальная выручка Microsoft выросла на 18% в годовом исчислении

Выручка американской корпорации Microsoft в минувшем квартале достигла 49,36 млрд долларов США, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные приводятся во вторник на сайте компании.

За трехмесячный период, завершившийся 31 марта, чистая прибыль компании достигла 16,72 млрд долларов США, она выросла на 8% в годовом исчислении. Операционная прибыль Microsoft за указанный срок составила 20,36 млрд долларов США, увеличившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как отмечает телекомпания CNBC, финансовые показатели компании превзошли ожидания экспертов, которые прогнозировали компании прибыль не более 49,05 млрд долларов США.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла подчеркнул, что влияние "цифровых технологий на экономику с течением времени будет только расти". Финансовый директор Microsoft Эми Худ отметила в свою очередь, что в значительной степени финансовые успехи компании в минувшем квартале вызваны спросом на ее облачные технологии.

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