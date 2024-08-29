Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,2% - до 1,8930 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8930 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1566 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3054 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0955 100 Вон Республики Корея 0,1274 1 Чешская крона 0,0755 100 Чилийских песо 0,1862 1 Китайский юань 0,2390 1 Датская крона 0,2538 1 Грузинский лари 0,6309 1 Гонконгский доллар 0,2180 1 Индийская рупия 0,0203 1 Британский фунт стерлингов 2,2460 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1671 1 Швейцарский франк 2,0225 1 Израильский шекель 0,4638 1 Канадский доллар 1,2629 1 Кувейтский динар 5,5696 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0200 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3929 1 Мексиканское песо 0,0864 1 Молдавский лей 0,0968 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1622 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4406 1 Сингапурский доллар 1,3065 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2919 1 Турецкая лира 0,0498 1 Тайваньский доллар 0,0532 1 Таджикский сомони 0,1605 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1750 1 Новозеландский доллар 1,0697 Золото (1 унция) 4277,0215 Серебро (1 унция) 50,0489 Платина (1 унция) 1598,5270 Палладиум (1 унция) 1623,4745 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram