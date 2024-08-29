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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Бизнес
29 августа 2024 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.08.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро cнизился на 0,2% - до 1,8930 маната, курс рубля остался неизменным на уровне 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8930

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1566

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3054

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0955

100 Вон Республики Корея

0,1274

1 Чешская крона

0,0755

100 Чилийских песо

0,1862

1 Китайский юань

0,2390

1 Датская крона

0,2538

1 Грузинский лари

0,6309

1 Гонконгский доллар

0,2180

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2460

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1671

1 Швейцарский франк

2,0225

1 Израильский шекель

0,4638

1 Канадский доллар

1,2629

1 Кувейтский динар

5,5696

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3929

1 Мексиканское песо

0,0864

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1622

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4406

1 Сингапурский доллар

1,3065

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2919

1 Турецкая лира

0,0498

1 Тайваньский доллар

0,0532

1 Таджикский сомони

0,1605

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1750

1 Новозеландский доллар

1,0697

Золото (1 унция)

4277,0215

Серебро (1 унция)

50,0489

Платина (1 унция)

1598,5270

Палладиум (1 унция)

1623,4745
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.08.2024)

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