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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Бизнес
20 мая 2022 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,69%, до 1,7975, курс рубля - на 1,87%, до 0,0273 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7975

1 Российский рубль

0,0273

1 Австралийский доллар

1,1945

1 Аргентинское песо

0,0144

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3447

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1071

100 Вон Республики Корея

0,1337

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,2030

1 Китайский юань

0,2530

1 Датская крона

0,2415

1 Грузинский лари

0,5847

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1170

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1713

1 Швейцарский франк

1,7507

1 Израильский шекель

0,5049

1 Канадский доллар

1,3268

1 Кувейтский динар

5,5465

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0206

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3867

1 Мексиканское песо

0,0853

1 Молдавский лей

0,0894

1 Египетский фунт

0,0931

1 Норвежская крона

0,1751

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3867

1 Сингапурский доллар

1,2322

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2787

1 Турецкая лира

0,1065

1 Тайваньский доллар

0,0574

1 Таджикский сомони

0,1360

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3307

1 Новозеландский доллар

1,0855

Золото (1 унция)

3132,2415

Серебро (1 унция)

37,2651

Платина (1 унция)

1636,0290

Палладий (1 унция)

3438,6410
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.05.2022)

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