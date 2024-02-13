Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3% - до 1,8299 маната, а курс рубля - на 0,5% - до 0,0186 маната.