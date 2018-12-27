Курганская область России обсуждает возможность организации бизнес-миссии в Азербайджан

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Власти Курганской области рассматривают возможность организации в 2019 году бизнес-миссии в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Курганского региона Вадим Шумков.

"Список стран по бизнес-миссиям понятен. Это СНГ – Казахстан, часть стран Кавказского региона, которые имеют похожую с нами структуру экономики. В частности – Азербайджан, который поставляет нам плодоовощную продукцию и закупает продукцию в нашей стране. Дальше Кыргызстан. Возможно, Узбекистан и Таджикистан. У них есть нефтегазовый сектор, поэтому может быть интерес к нашему оборудованию. Конечно, есть свои наработки с Беларусью", — сказал Шумков.

По его словам, есть планы налаживания сотрудничества с партнерами из Европы, США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда также рассматривается отправка бизнес-миссий.