​Кубанские предприниматели совершат бизнес-миссию в Азербайджан

Предприниматели Кубани готовятся к бизнес-миссии в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, мероприятие состоится 14-18 мая в сотрудничестве с Азербайджано-Российским деловым советом и при содействии Торгового представительства России в Азербайджане.

Главная цель бизнес-миссии - продвижение кубанской продукции на рынке Азербайджана, установление диалога между компаниями Краснодарского края и потенциальными партнерами в стране.

Принять участие в бизнес-миссии могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на Кубани, причем бесплатно. В программу входит посещение выставок и рабочие встречи, B2B-встречи с представителями бизнес-кругов и сообществ Азербайджана, а также посещение местных компаний.