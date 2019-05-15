Названы самые надежные автомобили

Аналитики британского подразделения американской исследовательской компании J.D. Power составили рейтинг самых надежных автомобилей в возрасте до трех лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, эксперты опросили более 11,5 тысячи автовладельцев в Великобритании и подсчитали количество поломок на сотню машин одной марки (всего оценке подверглись 25 автомобильных брендов). В результате аналитики зафиксировали более 170 различных жалоб, их разбили на несколько основных категорий – неполадки электроники, аудио- и коммуникационных, а также навигационных систем, повреждения кузова и деталей интерьера, проблемы с кондиционером, двигателем или коробкой передач.

Согласно исследованию, наивысший балл набрал французский Peugeot. Результат лидера – 77 поломок на 100 машин. На втором месте оказалась Skoda (88), замкнул тройку Hyundai (90).Четвертое и пятое место досталось автомобилям Nissan и Suzuki, набравшим по 94 балла. В первую десятку также вошли Opel (95), Kia (101), Mini (103), Ford и Volvo, чей показатель составил по 106 поломок на сотню.В самом низу рейтинга оказались автомобили марки BMW с результатом 181 балл. Предпоследними в рейтинге стали машины FIAT (173), замкнула тройку аутсайдеров Audi (167). В последнюю десятку также попали Jaguar (159), Land Rover (142), Mercedes-Benz (136) и Toyota (134).Большинство проблем связаны с автомобильной электроникой. По словам главы европейского подразделения J.D. Power Джоша Хэллибертона, погоня производителей за технологичностью приводит к тому, что в машинах появляется все больше новых систем и агрегатов, которые далеки от совершенства и могут сломаться в любой момент.