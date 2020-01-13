Geely ведет переговоры о покупке доли в Aston Martin

Китайский автоконцерн Geely может выкупить долю в Aston Martin.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников. При этом, по словам одного из источников, переговоры могут завершиться и лишь технологическим партнерством.

Британский люксовый производитель испытывает серьезные финансовые проблемы и отчаянно ищет инвесторов. Первые девять месяцев 2019 года компания завершила с чистым убытком 92,3 млн фунтов стерлингов против прибыли в 23,9 млн фунтов стерлингов за аналогичный период 2018 года. В декабре компания в третий раз за год объявила о поиске дополнительного финансирования. Тогда же автоконцерн подтвердил появившиеся в СМИ слухи о возможной продаже контрольного пакета акций. На фоне сообщения о переговорах с Geely акции британского автоконцерна выросли на 15%.

При этом одним из основных претендентов на покупку доли в Aston Martin до сих пор остается миллиардер и владелец команды «Формулы-1» Racing Point Лоренс Стролл. По данным источников, он готов инвестировать в автоконцерн 200 млн фунтов стерлингов в обмен на 19,9% акционерного капитала Aston Martin, утверждают источники газеты. Будет ли Geely инвестировать в британский автоконцерн в случае его сделки с Строллом, пока не ясно.