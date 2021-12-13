Кто несет ответственность за неисправность арендуемых автомобилей?

В Азербайджане широко распространены сдача в аренду, либо прокат автомобилей. В настоящее время в стране достаточно тех, кто арендует автомобили как у юридических, так и у физических лиц для оказания услуг такси, грузоперевозок и развоза туристов. Кто же

В Азербайджане широко распространены сдача в аренду, либо прокат автомобилей. В настоящее время в стране достаточно тех, кто арендует автомобили как у юридических, так и у физических лиц для оказания услуг такси, грузоперевозок и развоза туристов. Кто же несет ответственность, если арендованный автомобиль попал в аварию или произошла какая-то техническая неисправность? Report попытался пролить свет на эту проблему.

Эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров рассказал, что все вопросы должны регулироваться договором между владельцем автомобиля и арендатором: "Обе стороны должны внимательно прочитать договор и ознакомиться с его условиями. В договоре должно быть прописано, кто и в какой форме будет нести ответственность в случае поломки или повреждения автомобиля в ДТП. Обычно арендуемые автомобили застрахованы. В Азербайджане по закону все транспортные средства с объемом двигателя свыше 50 кубических сантиметров должны быть в обязательном порядке застрахованы. В то же время некоторые компании по прокату автомобилей заключают договор КАСКО. Лицо, которое берет автомобиль в аренду, обязательно должно требовать наличие обязательного страхования автомобиля. Еще лучше, если автомобиль будет застрахован по КАСКО. Если нет страховки КАСКО, то автовладелец должен указать в договоре, что арендатор не несет ответственности за события, произошедшие не по его вине".

По мнению эксперта, желательно, чтобы арендуемые автомобили находились в полностью исправном состоянии: “Если у арендуемого автомобиля есть какие-либо неисправности, ответственность здесь несет не арендатор, а арендодатель. Но если неисправность возникла в течение периода аренды, а договора нет, то ответственность несет арендатор. То есть, если человек взял автомобиль напрокат по доверенности, он должен сам нести ответственность за все возникшие неисправности”.

"Автомобили, которые берут в аренду таксомоторные компании, в большинстве случаев не имеют страховки КАСКО. Это также создает проблемы для обеих сторон”, - добавил Э.Джафаров.