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Кто будет руководить Госслужбой по вопросам имущества Азербайджана?

Кто будет руководить Госслужбой по вопросам имущества Азербайджана? Метин Эйнуллаев назначен председателем правления Азербайджанского инвестиционного холдинга
Бизнес
19 августа 2020 г. 19:22
Кто будет руководить Госслужбой по вопросам имущества Азербайджана?

Распоряжением Президента Азербайджана от 19 августа 2020-го года Метин Эйнуллаев назначен председателем правления Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Как передает Report, Метин Эйнуллаев будет исполнять обязанности главы холдинга на общественных началах. В настоящее время он является заместителем начальника – исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики. М.Эйнуллаев продолжит свою деятельность в этой должности. 

Согласно Уставу Азербайджанского инвестиционного холдинга, органами управления холдинга являются Наблюдательный совет и правление. Правление состоит из пяти членов, в том числе председателя. 

Один из членов правления является главный исполнительный директор Азербайджанского  инвестиционного холдинга, также ответственный за управление этой структурой. Остальные члены, в том числе главный исполнительный директор, назначаются и освобождаются от должности Наблюдательным советом по представлению председателя правления.

Главный исполнительный директор руководит текущей деятельностью холдинга.

Напомним, что в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами с участием государства, на основе единых принципов, усовершенствования их деятельности, в том числе повышения прозрачности и экономической эффективности реализуемых ими инвестиционных программ, конкурентоспособности, улучшения финансового состояния, распоряжением Президента АР от 7 августа 2020-го года был создан Азербайджанский инвестиционный холдинг. Указом также утвержден устав холдинга, и для управления им созданы Наблюдательный совет и правление.

Также распоряжением главы государства от 12 августа 2020-го года был утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга, председателем которого назначен премьер-министр страны. Членами Наблюдательного совета являются помощник Президента - заведующий отделом Администрации Президента по экономическим вопросам и политики инновационного развития, помощник Президента - руководитель отдела Администрации Президента по экономической политике и промышленным вопросам, министры экономики и финансов.

    
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