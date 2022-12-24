Крупный промышленный производитель Узбекистана может инвестировать в Азербайджан

АО “Узкимьосаноат”, объединяющее 12 промышленных предприятий Узбекистана, может инвестировать в Азербайджан.

АО “Узкимьосаноат”, объединяющее 12 промышленных предприятий Узбекистана, может инвестировать в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон (İZİA), об этом было заявлено во время встречи председателя правления узбекского АО ”Узкимьосаноат“ Евгения Коржикова и председателя правления İZİA Эльшада Нуриева в Сумгайытском химико-промышленном парке.

Согласно информации, были обсуждены вопросы инвестиций компаний, работающих в составе АО "Узкимьосаноат" в промышленные зоны, экспортные возможности продукции, производимой в промышленных зонах, реализация совместных проектов и другие вопросы сотрудничества.

В завершении гость ознакомился с работой, проделанной в Сумгайытском химико-промышленном парке, с деятельностью резидента промышленного парка ООО SOCAR Polymer.