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Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое за десятилетия повышение зарплат

Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое за десятилетия повышение зарплат Крупные японские корпорации, включая автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor, согласились с требованием профсоюзов о самом большом за десятилетия повышении размеров ежемесячных окладов сотрудникам.
Бизнес
13 марта 2024 г. 09:57
Крупные корпорации в Японии согласились на самое большое за десятилетия повышение зарплат

Крупные японские корпорации, включая автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor, согласились с требованием профсоюзов о самом большом за десятилетия повышении размеров ежемесячных окладов сотрудникам.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

Ежегодные переговоры между профсоюзами и руководством компаний о повышении заработных плат стартовали в середине февраля. Правительство Японии неоднократно призывало крупный бизнес стать примером для средних и малых компаний и существенно повысить оклады сотрудников.

В среду стало известно, что крупнейшие корпорации приняли решение полностью удовлетворить требования профсоюзов о повышении базовых окладов в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года - 31 марта 2025 года).

Так, компания Toyota Motor намерена повысить размер ежемесячного оклада рабочих в среднем на 28 440 иены (около 193 долларов). Это самый большой единовременный рост заработных плат за последние 25 лет.

Компания Nissan Motor собирается поднять зарплаты в среднем на 18 тыс. иен (около 122 долларов), что является рекордом за последние 19 лет. Компании Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric Corp и NEC Corp намерены повысить оклады сотрудников в среднем на 13-18 тыс. иен (88-122 доллара соответственно).

Самое крупное по размеру повышение окладов, согласно доступной к настоящему времени информации, ожидается у сотрудников Nippon Steel Corp - компания решила увеличить базовые оклады рабочих на 35 тыс. иен (237 долларов), хотя профсоюзы требовали поднятия этой планки на 5 тыс. иен (33,9 доллара).

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Версия на английском языке Toyota, others offer large pay hikes amid hope of beating deflation

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