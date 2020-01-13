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Крупнейший внутриевропейский авиаперевозчик пытается предотвратить банкротство

Крупнейший авиаперевозчик пытается предотвратить банкротство

Британская авиакомпания Flybe, являющаяся крупнейшим независимым региональным перевозчиком Европы, ведет переговоры о привлечении экстренного кредита для продолжения своей деятельности. 

Как передает Report, об этом передает телеканал Sky News.

Компания осуществляет рейсы между 85 пунктами назначения в Европе, годовой пассажирооборот — около 8 млн человек, управляет 74 самолетами, основные пункты базирования — Бирмингем и Манчестер.

По данным телеканала, которые сама авиакомпания никак не комментирует, Flybe пытается привлечь финансирование из-за растущих убытков. И все это менее чем через год после соглашения о получении помощи от консорциума инвесторов во главе с Virgin Atlantic. По неофициальным данным, британское правительство осведомлено о ситуации во Flybe и участвует в переговорах по выходу из кризиса.

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