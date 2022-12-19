Крупнейший в мире производитель автомобильных чипов приостановил работу

Японский производитель чипов Renesas Electronics Corp приостановил работу на производстве в Пекине из-за распространения COVID-19, завод останется закрытым в течение «нескольких дней».

Японский производитель чипов Renesas Electronics Corp приостановил работу на производстве в Пекине из-за распространения COVID-19, завод останется закрытым в течение "нескольких дней".

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом заявил представитель компании.

Renesas является крупнейшим в мире производителем полупроводниковых компонентов для автомобилей. Впрочем, в компании заявили, что на данном заводе выпускались чипы преимущественно для промышленного оборудования и бытовой техники.

По данным Renesas, нехватка чипов из-за вынужденного простоя будет компенсирована за счет запасов со складов. Представитель компании сообщил, что остановка производства всего на несколько дней не окажет большого влияния на бизнес-процессы.

Отметим, что недавний всплеск заболеваемости COVID в Китае оказал негативное влияние на жизнь в крупных городских агломерациях по всей стране, в некоторых случаях это вылилось в массовые беспорядки и увольнения.

Renesas находится под пристальным вниманием инвесторов, поскольку компания выпускает около трети всех чипов-микроконтроллеров, используемых мировыми производителями автомобилей. Индустрия уже сталкивалась с перебоями поставок, связанными с пандемией COVID-19, что в некоторых случаях заставило автоконцерны сократить производство машин.