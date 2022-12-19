О нас

Крупнейший в мире производитель автомобильных чипов приостановил работу

Крупнейший в мире производитель автомобильных чипов приостановил работу Японский производитель чипов Renesas Electronics Corp приостановил работу на производстве в Пекине из-за распространения COVID-19, завод останется закрытым в течение «нескольких дней».
Бизнес
19 декабря 2022 г. 21:07
Крупнейший в мире производитель автомобильных чипов приостановил работу

Японский производитель чипов Renesas Electronics Corp приостановил работу на производстве в Пекине из-за распространения COVID-19, завод останется закрытым в течение "нескольких дней".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель компании.

Renesas является крупнейшим в мире производителем полупроводниковых компонентов для автомобилей. Впрочем, в компании заявили, что на данном заводе выпускались чипы преимущественно для промышленного оборудования и бытовой техники.

По данным Renesas, нехватка чипов из-за вынужденного простоя будет компенсирована за счет запасов со складов. Представитель компании сообщил, что остановка производства всего на несколько дней не окажет большого влияния на бизнес-процессы.

Отметим, что недавний всплеск заболеваемости COVID в Китае оказал негативное влияние на жизнь в крупных городских агломерациях по всей стране, в некоторых случаях это вылилось в массовые беспорядки и увольнения.

Renesas находится под пристальным вниманием инвесторов, поскольку компания выпускает около трети всех чипов-микроконтроллеров, используемых мировыми производителями автомобилей. Индустрия уже сталкивалась с перебоями поставок, связанными с пандемией COVID-19, что в некоторых случаях заставило автоконцерны сократить производство машин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

AzerGold: Наша мониторинговая группа ждет получения разрешения
AzerGold: Наша мониторинговая группа ждет получения разрешения
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi