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Крупнейший меховой аукцион Kopenhagen Fur ликвидируют

Крупнейший меховой аукцион Kopenhagen Fur ликвидируют Это связано с решением правительства Дании уничтожить все поголовье разводимых в стране норок из-за устойчивой мутации коронавируса
Бизнес
13 ноября 2020 г. 18:19

Датский аукционный дом Kopenhagen Fur, крупнейший в мире поставщик невыделанного меха, объявил о постепенном сворачивании операций и окончательном закрытии компании в течение двух-трех лет.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом говорится в заявлении руководства Kopenhagen Fur. В заявлении отмечается, что даже такая сильная компания «не способна пережить последствия решений», которые были приняты в начале ноября правительством Дании.

Напомним, что власти Дании распорядились уничтожить все поголовье разводимых в стране норок — а это 15–17 млн особей — после того, как сразу в нескольких хозяйствах у животных была обнаружена особо устойчивая мутация коронавируса, который к тому же может передаваться человеку. По данным правительства, из 1 139 хозяйств, которые занимаются разведением норки, коронавирус выявлен в 207.

Аукционный дом Kopenhagen Fur был основан в 1930 году, и его владельцами являются члены Ассоциации производителей меха Дании, а это около 1,5 тыс. фермеров из разных уголков страны. Ежегодно компания проводит пять аукционов меха, на которых в среднем продается почти 30 млн шкурок, в первую очередь мех норки, а также лисы, песца, шиншиллы, каракуль и т. д. Компания занимает 60-процентную долю мирового рынка меха. И за один аукционный день объем продаж может достигать 260 млн евро. Крупнейшими клиентами дома являются заказчики из Китая и Гонконга.

Однако, как предупредило руководство Kopenhagen Fur, решение датских властей никак не скажется на операциях аукционного дома в этом году и в следующем, так как для них будут поставлены шкурки норок с тех пушных ферм, где коронавирус не обнаружен. Возможно, аукционы состоятся еще в 2022 году и один или два аукциона — в 2023-м. Компания уже предупредила 300 сотрудников о том, что в 2023 году они будут сокращены.

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