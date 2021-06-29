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Крупнейший банк Германии заплатит виноделам миллионы евро

Крупнейший банк Германии заплатит виноделам миллионы евро Производитель вина JGC выдвинул аналогичные претензии к Goldman Sachs и BNP Paribas.
Бизнес
29 июня 2021 г. 11:06
Крупнейший банк Германии заплатит виноделам миллионы евро

Deutsche Bank выплатит одному из крупнейших в мире производителей вина J.Garcia Carrion (JGC) свыше 10 миллионов евро как компенсацию за навязывание финансовых услуг, непонятных сотрудникам компании.

Как передает Report, об этом сообщает издание Financial Times.

В частности, немецкий банк провел внутреннее расследование. Поводом для него стали жалобы от нескольких клиентов, которые заявляли, что сотрудники финансовой организации навязывали им сложные финансовые инструменты с иностранной валютой.

По закону Евросоюза, клиентов обязаны уберегать от сделок, которые им непонятны. Если пользователь финансовых услуг не может оценить степень риска, то продавать продукт нельзя.

В итоге в Deutsche Bank были уволены глава подразделения по ликвидации активов, соруководитель отдела по мировым валютным рынкам и два трейдера.

Сообщается, что именно они занимались проблемными операциями.

Производитель вина JGC выдвинул аналогичные претензии к Goldman Sachs и BNP Paribas.

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Версия на английском языке Germany’s biggest bank to pay winemakers millions of euros

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